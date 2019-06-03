有多次性騷擾前科的邱姓男子，過去因邊開計程車邊「打手槍」，還公然在街頭隨機對女學生襲胸，曾入獄服刑，但他出獄後，去年假裝問路，趁機對獨行女子襲胸，又在今年2月對10歲的國小女童伸出鹹豬手襲胸，台北地檢署依對兒童犯性騷擾等罪嫌起訴邱男，建請法官依累犯規定，對邱加重其刑。

檢方調查，47歲的邱男原本是開小黃的運將，2006、2007年間2度在駕駛座脫褲自慰，被判刑3年6月入獄，他出監後不能再開小黃，改以騎車發海報、打零工維生，但邱卻專挑學校、圖書館、YouBike站等，隨機挑選獨行女生襲胸性騷擾，成為橫行雙北市的「襲胸之狼」。

檢方查出，邱男在2016、2017年間，在新北市板橋、新莊、樹林區等地，專挑女學生下手，假裝問路或詢問「有沒有去補習」，等女生靠近時，突然伸出「祿山之爪」偷摸女生胸部，邱男因涉3起襲胸案，又被判刑1年4月確定。

但邱男色性不改，去年11月6日下午4時許，在北市辛亥路見1名女子獨行，再故計重施，佯裝問路襲胸得逞；今年2月20日中午，邱又在萬華區某YouBike站附近，尾隨2名國小女童，從後方伸手對其中1女童襲胸後騎機車逃逸。

警方依據監視器畫面及車牌號碼，循線找到邱男送辦，北檢依性騷擾、對兒童犯性騷擾2罪起訴邱男，並以邱為累犯，請求法官審酌其犯罪情節，加重其刑。

(中時 )