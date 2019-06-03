端午節將至，新北市中和區公所2日於福和宮廟埕廣場舉辦「包粽幸福‧健康樂活」活動。（葉書宏翻攝）

端午節將至，新北市中和區公所2日於福和宮廟埕廣場舉辦「包粽幸福‧健康樂活」活動。（葉書宏翻攝）

端午節將至，新北市中和區公所2日於福和宮廟埕廣場舉辦「包粽幸福‧健康樂活」活動。（葉書宏翻攝）

端午節將至，新北市中和區公所2日於福和宮廟埕廣場舉辦「包粽幸福‧健康樂活」活動。（葉書宏翻攝）

端午節將至，新北市中和區公所2日於福和宮廟埕廣場舉辦「包粽幸福‧健康樂活」活動，今年特別邀請新住民一起體驗包粽子的樂趣，現場規畫有DIY、表演等多項活動，吸引不少家長帶孩童一起參加，提前歡慶佳節。

中和區長賴俊達與立委江永昌、市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、張志豪、張維倩等一起和新住民包粽，體驗傳統文化及飲食技藝的傳承。

表演節目由錦和國小詠太鼓、紅瓦民族舞蹈團、新北市銀髮族協會的佈佬樂團帶來精彩表演，最受大小朋友都喜愛的造型小丑特技雜耍、摺造型氣球免費送給現場民眾，讓民眾驚喜連連，造型七彩繽紛的泡泡表演，讓活動充滿歡樂笑聲。

包粽活動提供1000顆粽子大放送、75個香包DIY及32個手作捏麵人，其中最受大小朋友喜愛的「DIY香包及捏麵人」體驗活動，5月29日開放網路報名，2分鐘即秒殺額滿。

賴俊達表示，中和是新北市新住民第二多的轄區，端午佳節將近，為使新住民融入在地文化，今年特別邀請新住民朋友親手體驗包粽子的樂趣，讓新住民朋友更了解端午節習俗、飲食及技藝文化等。

現場除了有包粽子體驗活動外，完成闖關活動集滿3個章，就能免費獲得好吃的粽子，因為端午節一定要吃子喔！在此也預祝大家端午節快樂。衛生所也提供免費四癌篩檢及免費的視障按摩。

(中時 )