「決戰2020贏回台灣」韓國瑜前進東台灣造勢大會，本周六將於花蓮市六期重劃區舉行，活動預計從下午2點開始，除街頭藝人輪番演出外，產業代表、數民代表也將上台致詞，韓國瑜預計下午5時由150位旗手開道進場，並發表演說，主辦單位統計，目前已經超過5萬人將到場挺韓。

王鴻薇表示，本周六花蓮場挺韓大會由韓粉社團花蓮市婦女會主辦，由戴錫欽、王欣儀、應曉薇等人擔綱主持人，但因花蓮交通較為不便，提醒韓粉提早訂車票，從花蓮火車站步行到會場約20分鐘；王欣儀則建議北部民眾，可以搭乘國道客運至羅東，轉乘台鐵區間車前往花蓮，以免買不到車票無法前往。

此外，周六挺韓造勢活動會場旁東大門夜市，今天凌晨發生火警，所幸消防隊員迅速鋪滅火勢，王鴻薇表示，花蓮縣政府會盡速協助受災攤商處理後續事宜，場地也會盡快回復，不會影響造勢活動舉行。

王鴻薇表示，近期黑韓國瑜甚至黑凱道造勢活動屢見不鮮，但黑韓動作月多，反而會激發出挺韓國瑜選總統的力量更強大，連美麗島電子報董事長吳子嘉原本打算今天要再爆料，眼看凱道挺韓人潮滿滿就不爆料，某種程度也要謝謝吳子嘉抹黑造謠，讓更多韓粉看不下去站出來力挺。

(中時 )