灃食基金會副執行長林芳燕(圖中)表示，期盼透過比賽透過比賽鼓舞校廚，為這群在「後壁間」 付出的人喝采。（陳信翰攝）

「失寵料理」將不受孩童青睞的食材，變化為美味料理。（陳信翰攝）

「2019灃食SUPER校廚大賽」為台灣有史以來最大學校廚師廚藝競賽，讓長期默默付出的校廚們大展長才，吸引全台近百人參賽，不僅餐點色香味俱全，校廚們的故事也充滿濃濃「洋蔥味」，有人每天凌晨4點準時上工，有人一煮就是20年，成為校園中最溫暖的支柱。

由灃食公益飲食文化教育基金會主辦、教育部國教署指導的「2019灃食SUPER校廚大賽」，吸引全台18縣市、近百件參賽作品，活動除了提供舞台讓校廚們大展長才，設計「失寵食材」菜單，更重要的是要為這群「校園健康守護者」致上最高敬意。

校園廚師們不僅手藝高強，更有著無私奉獻的心，像是入圍12強的彰化高中校廚郭宗閔，每天凌晨4點就從台中出發到學校煮飯，煮完晚餐回到家天又黑了，但卻樂此不疲，他表示，有孩子曾說過，我們一餐才50元，卻是餐廳等級的享受，成為工作中最大的成就感。

新北市青潭國小附幼校廚吳建慧憑藉著對烹飪的熱情，陸續考取7張國家丙級證照，還在環球科大觀光與餐飲旅館科進修，預計本月畢業，她開心表示，沒想到能夠站上舞台接受肯定，非常感動，未來會繼續精進廚藝，端出更多營養又美味的料理。

另外，嘉義後塘國小校廚黃雅娟則是一煮就是20年，原本只是為了就近照顧自家孩子，如今孩子都畢業十幾年，她還仍堅守崗位，用一道道好料守護全校百味師生健康。

灃食基金會副執行長林芳燕表示，灃食去年提出「營養5餐」計畫，陸續舉辦「學童打菜服」與「分隔式餐盤」設計比賽，但餐點的營養與美味，仍是最為重要，此次邀請

專家設計「失寵食譜」，除了讓孩童吃得健康，也期盼透過比賽鼓舞校廚，為這群在「後壁間」 付出的人喝采。

(中時 )