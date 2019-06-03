民進黨總統初選即將進行民調，前行政院長賴清德今天呼籲民進黨支持者以台灣大局為優先，勝選最重要，即便初選經過2個月之久，他仍然居於領先的地位，「要支持就支持會贏的人。」

賴清德今天赴龍山寺參拜，在受訪時表示，無論是基層反應或各項民意調查，都可看得出來，他是民進黨內最具打敗國民黨候選人的人選，希望民進黨支持者、捍衛台灣民主的所有人士，在站在勝利是最高的價值上，能夠支持他、讓他有機會團結國內，打贏這場選戰，把台灣主權捍衛下來，把民主自由人權，好不容易建基起來的制度，繼續維持下去。

針對他近來發言有點辛辣，賴清德說，他已經公開多次說明，會進行君子之爭，希望打贏一場典範的初選，雖然過程有許多波折，他都會當成是在淬煉自己的意志力，讓他未來有機會承擔更大的責任，他不會改變初衷，希望蔡英文在最後關鍵時刻，團結一致打贏明年的勝選。

對蔡英文提出要繼續執政，讓台灣脫胎換骨，賴清德強調，這場選舉中，個人不重要，台灣大局勝於一切，如果以台灣大局為優先，那就是勝選最重要，雖然這次初選經過2個月之久，他仍然居於領先的地位，希望所有民進黨支持者，愛護民主運動人士，全國父老鄉親，能夠支持他出馬，打贏這場選戰。

(工商 )