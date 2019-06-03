Klay told Aubrey he'd "see him in the Bay" 😯



(via @JDumasReports)pic.twitter.com/9dJX0Yj2hP — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月3日

在總冠軍賽G2末節不慎拉傷左大腿的勇士「浪花弟」克雷湯普生，儘管提前退場治療，仍在賽後球員通道一一等著隊友擊掌慶祝贏球，感覺他的傷勢並不嚴重，湯普生甚至告訴《Yahoo Sports》記者海尼斯，「我不認為我會缺席G3！」

克雷湯普生此話一出，相信不少球迷都很訝異，因為他在比賽最後7分59秒的三分跳投，落下時不慎雙腳過度延展，只能一拐一拐走出場外，但畢竟在他生涯120場季後賽當中，從未缺席過任何1場，他當然不想終止這項鐵人紀錄。

聽到克雷湯普生如此回應媒體，勇士總教練科爾不禁開玩笑表示，「克雷也告訴我他沒問題，不過他是那種就算快要半死，也會說自己沒問題的人，我們會繼續觀察他的狀況，他告訴我他只是拉傷了大腿，傷勢問題一點也不嚴重。」

科爾也談到柯瑞在上半場一開始狀況低迷的原因，「柯瑞在比賽剛開始的時候，突然感到有點頭暈目眩，身體也呈現脫水狀態，但在進入休息室內治療過後，他才感覺好多了。」畢竟假如此役連柯瑞都沒法上場，勇士幾乎沒有翻盤機會。

其實不只克雷湯普生說自己腿傷並無大礙，就連上半場撞傷胸部的替補中鋒盧尼，也在賽後表示，「我沒事，我想自己可以忍住疼痛繼續打球，但我不知道G3能否上場，我希望能出戰！」看來為了完成3連霸，勇士球員都拚了。

(中時電子報)