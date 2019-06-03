◎遭酸路平做不好 李四川發飆了

高雄市府力推路平專案人民有感，其中鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月中旬開放快車道通車，但民進黨市議員黃文益今在議會怒轟，為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督的副市長李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。

◎左營早餐會 朱立倫呼籲藍軍團結

國民黨前主席朱立倫3日上午到高雄市左營區一家早餐店，與地方人士用餐。對於團結地方不同的支持群眾，朱立倫表示，所有的支持者都是藍軍的支持者，大家都是自己人、朋友，最後要團結在一起。

◎種電憂生態 七股漁電共生喬不攏

台南七股種電問題仍無解，地方民眾對漁電共生仍有很大疑慮，日前「養殖漁業經營結合綠能設施專區」審查委員會卡關，業者需補件重審漁民對未來工作、生存權仍有很大疑慮，3日立法委員陳亭妃邀集農委會、經濟部能源局、南市農業局舉行公聽會，搜集地方意見，但仍流於各說各話，並未有明顯共識。

◎深夜陷火海 東大門40攤位遭燒毀

高雄市長韓國瑜與30萬韓粉周六才齊聚凱道，宣布6月8號移師花蓮東大門夜市旁造勢，業者摩拳擦掌準備好好拚經濟，但在今天凌晨夜市突竄出大火，行人徒步區迅速陷入火海，近40個攤位棚架付之一炬，攤商損失慘重，所幸當時攤商多已打烊，未有傷亡傳出。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)