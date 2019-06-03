南韓媒體上周引述不具名北韓消息人士指出，美朝越南峰會破局後，北韓最高領導人金正恩對相關人員進行肅清，左右手金英哲（Kim Yong Chol）被革職並下放勞改，不過北韓官媒今天突然報導，金正恩昨（2）日出席藝術活動時，陪同高官也包括金英哲，似有意破除肅清傳聞。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩與夫人李雪主（Ri Sol Ju）周日出席軍官眷屬的藝術表演活動，陪同觀賞的「高層官員」名單中也包括金英哲，另外官媒放上的照片顯示，金英哲就坐在金正恩左邊數來第5個位置。

Amid purge reports, Kim Yong Chol reappears alongside North Korean leader https://t.co/3oog3cXfKL pic.twitter.com/vJkdn3EBZH — Chad O'Carroll (@chadocl) 2019年6月2日

追蹤北韓動向的「北韓新聞」（NK News）網站引述專家李敏英（Minyoung Lee，音譯）分析，儘管仍難以肯定，不過官媒在報導中羅列金英哲的名字，顯示金英哲在黨內的位置並未改變，此外，金英哲在黨內的頭銜包括勞動黨中央副委員長、朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）國家事務委員會（State Affairs Commission）成員等應該都沒有異動。

金英哲先前被賦予全權處理與美核子談判的重責大任，不過在川金二會於越南破局之後，南韓官員4月透露金英哲已被任命為勞動黨統一戰線部部長，部分人士解讀金英哲遭降職，不過南韓政府強調將此職務調動視為降職還言之過早，因為金英哲在黨內的職務並未變動。

南韓《朝鮮日報》（Chosun Ilbo）5月31日報導金正恩對川金二會破局大為光火，目前朝鮮高層正在進行大規模肅清行動，包括負責川金會談判的對美特別代表金赫哲（Kim Hyok Chol）已遭槍決，其他官員如金英哲、金聖惠（Kim Song Hye）、以及負責翻譯的申惠英（Shin Hye Yong）都被下放進行思想教育及勞改。

儘管國際媒體相繼跟進報導這則消息，不過美國政府一直未能確認消息是否屬實。

(中時電子報)