新北市新店區大台北華城社區因自來水用戶加壓站位於私人土地，土地所有權永柏公司將加壓站上鎖，導致民眾及康橋國際學校師生無水可用，市府2日起開始與永柏公司協調，但至今未果，仍持續溝通中。

水利局表示，為確保市民用水權益，市府已指示公所，在各社區內設置多處臨時供水站，並增加供水點以降低影響。周邊學校研議設置臨時抽水馬達與管線，以解決燃眉之急。

由於永柏公司將自來水加壓設備上鎖，影響大台北華城居民與鄰近學校日常用水，為確保社區用水權益，依據自來水法第61條之一規定，用戶使用自來水十年以上，就該等土地視為有地上權存在。

水利局表示，在取得土地所有權前可為維護與更新，社區住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，可主張有設施使用權，並要求恢復供水。儘管法律興訟為途徑之一，但曠日廢時，影響市民生活卻是一夕之間，市府將持續不間斷與永柏公司進行協調，希望取得最好的結果，保障市民用水權益，生活無虞。

(中時 )