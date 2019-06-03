新北市議會3日舉行市政總質詢，民進黨新北市議員何淑峯針質詢市長侯友宜，台北、桃園的敬老卡都能搭乘愛心計程車，新北市敬老卡每月補助480點，但能搭愛心計程車的點數是0點，是0分；侯友宜回應，柯文哲沒有發敬老金，柯也「0分」。

何淑峰說，台北市敬老卡每月補助480點，搭乘愛心計程車，不分車資都補助50點，桃園每月提供800點，搭乘愛心計程車100以下補助36點，100元以上補助72點。

何淑峰說，新北市每月提供480點，卻不能拿來搭愛心計程車，台北市跟桃園市都做到了，認為新北市長侯友宜愛心不能落人後，要求侯承諾補助。

交通局長鍾鳴時表示，北市實施後整體運量僅1.2％，主要是計程車裝機率低，因刷卡要裝機，還要付通訊等費用，仍待評估。

何淑峯表示，她只是要求市長能夠讓敬老卡範圍更多元，侯友宜又是3個市長中最「人模人樣」，柯文哲只會抓抓頭、鄭文燦比侯胖，此話一出，讓議會不少人笑了出來。

侯友宜笑回，柯文哲沒發敬老金也0分，新北一個人均預算4萬不到，台北市一人6萬，議員給的意見，會再回去評估。

(中時 )