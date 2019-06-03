民進黨高市議員李喬如火力全開，炮轟韓國瑜不顧市政，只愛權利才去選總統。（柯宗緯攝）

七連霸高市議員李喬如，今在議會火力全開，先轟局處首長「沒guts」不敢舉手挺不挺韓選總統，要求只留市長，其餘通通離席。李連珠炮發言，質疑韓沒去行政院會，愛權力卻扭捏，韓國瑜氣得飆罵「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」並反問李喬如，過去質詢怎麼不問民進黨怎麼借這麼多錢？

今市政總質詢最後一天，李喬如是民進黨最後一位質詢的議員，一出場，就要市政團隊閉上眼睛、心情沉澱，給兩分鐘閉目養神，接著請反對韓市長選總統的舉手，眼見全場沒反應，李怒說「非常沒有guts跟擔當，請你們離開議事廳，請韓市長留下就好」。

李也質疑韓從未出席過行政院報，韓帶怒氣說，「怎麼說我都沒參加過呢？」強調賴清德在任內，曾去參加過，對爭取市民補助自己是不遺餘力，但今天欠3000多億的錢不是我韓國瑜借的，是民進黨執政2、30年的成果。

韓國瑜反問李喬如，過去質詢怎麼不問民進黨怎麼借這麼多錢？花10幾億蓋的路，1年1場大雨5000個洞；慶富案、氣爆善款為何也不質詢？我們團隊修了133條路，不講一句讚美的話，因為民進黨執政是非不分、雙重標準。

「你盡量去剪貼，把我當成大壞蛋」韓國瑜怒說，李沒有憑著良心講，我們鋪了133條路，但黃文益卻那樣質詢李四川，「我們這麼辛苦，為什麼不講？」講話完全沒標準、是非，這就是典型民進黨質詢。

李喬如繼續狂酸「市民期待你讓我們發大財」，現在還怕被恥笑，以前大家見面說「吃飽沒」，現在都被問「發財沒」，沒想到市長就要拍拍屁股去選總統，征服宇宙，但卻扭扭捏捏、38，不直說要選總統，只敢說準備願意承擔2020重要職務，「都上床了，還在害羞幹嘛」。

綠議員狂酸 韓國瑜回嗆「過去怎不質詢民進黨借錢」

(中時 )