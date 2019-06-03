台灣高教的學雜費真的便宜嗎？高教工會收集、整理了全球人均GDP（國內生產毛額）前一百高國家的大學學雜費資料，並佐以購買力數據，最終發現：在世界各國中，台灣的學費不僅不便宜，更是高居第14名！

對此，教育部高教司長朱俊彰回應，任何國家高教發展有其脈絡及歷程，而且各國稅賦也不一樣，因此學雜費不宜直接以數據進行比較。國內大學要調漲108學年學雜費，必須在6月17日前提出申請，但到目前為止，沒有任何學校提出。

國內不少大學校長曾公開發言，與世界主要國家相比，台灣的「大學學費收費已相當低廉」，長期凍漲將影響教學品質。然而，台灣的大學學費與世界各國相比真的太便宜了嗎？

高教工會比較全球人均GDP前100名國家的資料，再以依購買力平價（purchasing power parity）換算後的學雜費，比較各國1學年大學學士生的學雜費。不過有5個國家（多明尼加共和國、波札那、伊朗、伊拉克、巴林）因資料不齊全，不納入比較。

高教工會表示，台灣公校學生佔34％、私校學生佔66％；公校學雜費為3946美元、私校學雜費為7389美元，平均學雜費則為6218美元，是所有國家中的第14高，比美國、日本、南韓、馬來西亞等國低。

相較之下，全球大學學雜費的平均為3055美元、中位數為1774美元。也就是說，台灣學費絕非教育官員或大學校長常常聲稱的「太過低廉」；相反地，台灣的學雜費遠高出全球平均和中位數，其實是位居昂貴的一端！

高教工會指出，教育部應正視高學費對貧窮青年造成的沉重負擔、不應讓任何一所學校調漲學雜費。在台灣學費高居全球第14名的情況下，教育部更應立即研議增加高教預算、調降學雜費的政策！

(中時 )