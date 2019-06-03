國民黨初選還未舉辦，「人氣王」高雄市長韓國瑜已於前天(6/1)於在凱道造勢，他在現場數十萬韓粉面前表示自己已準備好2020承擔任何重要職務，揚言不惜為中華民國粉身碎骨，現場氣氛相當高昂，但在之前，韓國瑜被政治名嘴吳子嘉爆料抹黑外遇生女，雖否認並提告，至今仍身陷風暴中，對此，知名作家兼媒體人蔡詩萍提出「五個至少」理論，直言「笨蛋！關鍵不在人數差那幾萬，重點仍在：為何韓粉要定韓國瑜？」。

蔡詩萍昨在臉書po文表示，姑且不論前天凱道上確切擠進多少人，但至少藍綠雙方都確定了「五個至少」，第一，韓國瑜至少不會缺席2020總統大選，他的支持者也不會讓他缺席，第二，支持者明顯已將「私生子疑雲」定位為「政治打壓」，再者，設挺韓已系統化，且有多支，從深藍到無黨籍陣營的支持者，也已紛紛現身。

第四，則是至少挺韓派已證明即使國民黨中央不相挺，他們也能對其說不，甚至逼其說要，最後，則是至少韓流已對蔡賴之爭起了導引作用，「誰能擊敗或阻擋韓國瑜，誰才有機會初選出線！」，蔡詩萍也坦言對於「韓國瑜現象」挺進，有些許疑惑，「他能不在高雄市長任內做好做滿，便跳出來更上層樓嗎？」，也表示這話或許韓粉不喜歡聽，他還是得坦白說，但也對韓國瑜有信心，直呼除非將他一槍打死「否則，韓國瑜必然會如死裡逃生的物種，一再進化一再強壯！」。

(中時電子報)