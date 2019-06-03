南投縣山藥產量占全國59％，日本山藥等農產品關稅減半，引發反彈！南投縣長林明溱、立委馬文君及許淑華等人，3日齊集縣議會，質疑中央政府為討好日本，出賣台灣農民！林明溱並揚言，如果立法院會強行通過這項修正案，將號召藍營15位縣市長，率農民包圍立法院。

林明溱與國民黨籍縣議員、縣農會總幹事曾明瑞及各鄉鎮農會總幹事，齊聲反對降低日本農產品進口的關稅。

馬文君表示，近年來，台灣的農產品都滯銷，如果降低日本農產品進口的關稅，將嚴重衝擊農民的生計；尤其是山藥主要產地在南投縣名間鄉及埔里鎮，產量約占全國6成，如果日本山藥低價進口，對山藥產銷影響非常大！

許淑華則強調，日本進口農產品關稅減半，不僅是每年減少稅收2億元，更衝擊台灣整體農產行銷；她並抨擊政府，未獲日本降稅的善意，卻先降稅是自廢武功，形同不平等條約，將來談判就少了籌碼，因此，她要表達非常強烈的抗議！

(中時 )