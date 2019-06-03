市議員邱素貞（左）與女兒陳雅惠一起到正義街與興大路口賞花，阿勃勒隨風輕搖飄落，既詩意又浪漫。（陳世宗攝）

目前正是阿勃勒盛開的季節，位在台中市南區興大路延伸至東峰公園道路兩旁，阿勃勒樹梢上掛滿黃澄澄花朵，恰似串串金色小鈴鐺，美不勝收，吸引許多民眾拍照；當地市議員邱素貞3日邀請民眾把握機會，一起來感受「六月黃金雨」的浪漫氛圍。

每年這個時節，阿勃勒樹梢上掛滿黃澄澄花朵，恰似串串金色小鈴鐺，花瓣隨風搖曳、緩緩飄落，宛如下著黃金雨，將地面染成一片金黃，既浪漫又美麗，不但成為台中市新興賞花景點，更被網友推薦為全國十大賞花步道之一，吸引許多遊客前來拍照、打卡。

邱素貞指出，欣賞阿勃勒不需遠行，南區中興大學前的興大路延伸至東峰公園，近半公里的綠園道是台中市少數幾處種植阿勃勒的路段；每年5、6月期間是阿勃勒盛開的季節，金黃色的阿勃勒花朵串串垂下，搖曳生姿，美不勝收，被稱為「六月黃金雨」，常吸引許多情侶與攝影愛好者拍照。

邱素貞表示，市府應整合包括文化局、觀旅局、民政局、新聞局、建設局等單位加強宣傳、行銷，並定期舉辦主題性大型活動，讓遊客深度體驗在地人文之美，帶動地方發展。

邱素貞的服務處在正義街，3日與女兒、國光里長陳雅惠一起前來正義街與興大路口賞花，巧遇拍婚紗情侶，以及拍畢業照學生。廖姓民眾說，阿勃勒串串金黃璀璨的鮮豔花瓣垂掛樹梢，隨風輕搖飄落，既詩意又浪漫，令人無限懷念。

陳雅惠說，阿勃勒丰姿綽約，是美麗的景觀樹，適宜休閒賞花，也是很好的生態教育素材，興大路沿線阿勃勒樹下有自行車道，騎車或散步其間，宛如置身「黃金花廊」，頓時讓人洗滌疲憊，身心輕鬆。

(中時 )