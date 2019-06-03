基隆市警察局第三分局在七堵火車站的正光里民會堂演出「全民打詐救屈原」情境舞台劇，特邀議員楊秀玉（中）扮演壞老闆楚懷王，眾人開心包粽子。（張穎齊翻攝）

暑假求職打工旺季即將到來，為了避免新鮮人落入求職陷阱，基隆市警察局第三分局在七堵火車站的正光里民會堂演出「全民打詐救屈原」情境舞台劇，並邀請議員楊秀玉客串演出「楚懷王」一角，透過生動活潑的宣導方式，與台下民眾互動，演出暑期青少年求職打工時，容易成為詐騙集團鎖定的目標情況。

基市三分局長江慶斌帶領宣導團隊，啟動「108年青春專案計畫」，配合端午節到來，上演「全民打詐救屈原」的戲碼，活動間還與演員一起包粽子，場面和樂融融。

現場民眾反應熱絡，紛紛提供各種建議給「屈原」，讓屈原應徵工作時，避免掉入「壞老闆楚懷王」的詐騙陷阱。屈原也因為接受了在場觀眾的建議，沒有被騙或金錢損失，今年不抑鬱寡歡投江，要和大家一起快樂過端午節。

警方表示，臉書社團近期有貼文應徵家庭代工「網拍小幫手」，聲稱只要幫忙回答網拍問題即可，但雇主根本未出貨，雇員反遭舉報是假網拍詐騙。另外還有許多通訊行標榜「辦門號換現金」，稱幫忙辦門號後除了會代繳電信費至合約期滿外，還可拿現金作報酬，但詐騙集團實際是將民眾申辦的電信門號做為詐騙人頭電話。

警方呼籲，切勿貪圖不勞而獲的外快，致使自己變成詐騙集團共犯，若有任何疑問，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )