東大門自強夜市火災，有人懷疑是連絡橋上方電子看板電線走火引起。（范振和攝）

東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎聲稱，這些瓦斯桶都是從火場中搶救出來。（范振和攝）

花蓮電力公司人員在東大門自強夜市處理電源事宜。（范振和攝）

東大門自強夜市火災封鎖線周圍引來許多關心的民眾。（范振和攝）

花蓮縣副縣長蔡運煌（右三）、市長魏嘉賢（右二）等多人會勘，研商自強夜市復原之道。（范振和攝）

花蓮縣政府觀光處長唐玉書（右）提出臨時設攤處，供受災戶選擇。（范振和攝）

花蓮東大門國際觀光夜市今天凌晨零時52分發生火警，自強夜市40攤頓陷火海，不斷傳出爆炸聲，上午8時縣長徐榛蔚召開緊急應變會議後，二度率各局處首長會勘，要求最短時間內復原營業。

高雄市長韓國瑜宣布8日要到東大門夜市造勢，此時即傳出火警，有人說，時機點感覺怪怪的。但東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎說：「想這麼多幹什麼？完全與韓國瑜無關，韓又不是神，即使是神，也不會無緣無故放火燒攤！」

陳賜郎表示，自強夜市40攤幾乎全毀，占東大門夜市400攤的十分之一，生財器具付之一炬，初估損失800萬元，端午連假，加上韓國瑜要來，一定會帶來更大商機，他只希望早日復原，不只受災戶能彌補火災損失，其餘攤商也能發點小財。

今天上午縣長徐榛蔚二度會勘，看到火災現場，一片狼藉，感到萬分不捨，她召開緊急應變會議，成立應變小組，要求在維護民眾安全前提下，務必顧及攤商生計。

觀光處長唐玉書指出，警方已在東大門自強夜市火災現場拉起封鎖線，非相關人員請不要任意出入，縣府會設法在最短時間內恢復原狀，上午11時也與相關攤商，就縣府提供的3處臨時替代地點討論，決定地點後，由縣府搭設臨時攤棚，讓攤商營業。

有人懷疑可能是用不到2天的電子看板電線走火，唐玉書強調，縣府希望民眾安全、攤商安心，真正起火原因，消防局與檢調單位鑑定、調查中，請不要臆測，造成不必要的困擾。市長魏嘉賢也趕往慰問受災戶。

副縣長蔡運煌、祕書長顏新章、觀光處長唐玉書、環保局長饒忠、消防局長林文瑞、建設處副處長林建宏等多人會勘時，一臉凝重，紛紛表示東大門是花蓮重要觀光景點，是東台灣最大的夜市，每年創造上億元產值，突然發生火災，令人遺憾心痛。

(中時 )