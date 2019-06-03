苗栗縣17歲羅姓男子2日酒後騎乘機車，後座載著21歲黃劉姓男子，形跡可疑遭警方盤查竟加速逃逸，後座男子甚至要求羅男蹲下，換他接手騎車，逃逸4公里後遭警方攔下，兩人酒駕皆被依法送辦，加上過程屢屢違規，將面臨4萬多元罰款。

苗栗警分局北苗派出所員警江鴻恩2日凌晨執行巡邏勤務時，行經苗栗市民族路與府前路口，發現機車闖紅燈示意停車攔查，但對方卻加速逃逸，警方立刻上前追趕。

途中，後座男子疑似嫌棄駕駛羅姓男子速度過慢，便要求羅男蹲在腳踏板上，由他接手騎車狂催油門，加速逃逸，雙方追逐3、4公里後，2人在苗栗農工側門前遭逮，警方立刻帶回偵辦。

據調查，羅男酒測值0.35、接手騎車的黃劉姓男子酒測值為0.21，兩人酒駕一箭雙鵰。警方指出，2人逃逸過程嚴重違反交通安全處罰條例，依法開出闖紅燈、逆向行駛、雙黃線違規迴轉、不服稽查取締逃逸、酒駕和無照駕駛等多張罰單，共計4萬2000元罰款，盼兩人能夠記取教訓。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )