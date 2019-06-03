據東網報導，3日大陸解放軍海軍3艘軍艦現身澳洲雪梨港口，令當地民眾感到驚訝。澳洲總理莫里森表示，政府對此早已知情，並指陸澳雙方早前在中東地區合作打擊毒品走私活動，是次陸方軍艦抵澳屬互訪性質。

報導稱，身在所羅門群島的莫里森表示：「這是一次互訪計劃。陸澳早前在中東參與打擊毒品行動。澳洲軍艦艇已訪問大陸。所以這是一次互訪，也進一步證明我們兩國的關係。」他指，切勿對軍艦的訪問時機作任何過分解讀。

對於有民眾感到驚訝，莫里森強調：「這對很多人來說可能是意想不到，但對政府來說肯定不是一件令人意外的事。」有報導指，陸方軍艦停靠請求在數周前提出，但直至上周莫里森新內閣宣誓就職後才獲批準。

據悉，3艘大陸軍艦包括「崑崙山號」登陸艦、「駱馬湖號」綜合補給艦以及「許昌號」護衛艦，船上合共約700名人員。大陸解放軍海軍上次對雪梨作類似訪問，已經是2017年。

(中時 )