黨內黑韓聲不斷 朱立倫：暗箭別對同志 12:372019/06/03 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫(左二)南下屏東訪友，友人送來牛蒡，喊出強棒出擊。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，營造參選總統的漂亮起手式，看在黨內其他有意參選總統的人選眼裡，前新北市長朱立倫表示，恭喜也祝福韓市長，整場造勢的成功對於國民黨的士氣也有幫助。 他也強調，目前都是以整個國民黨為最終考量，韓也是黨內同志，現階段就是分進合擊，最後希望國民黨2020能贏得勝選，也為整個藍營士氣來努力。 黨內黑韓聲浪不斷，朱則呼籲，不要有任何明槍暗箭對準黨內同志，因為大家都是黨內一份子，相互努力、彼此支持加油。 (中時 ) #朱立倫 #國民黨 #總統初選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 韓國瑜奔向總統大選眾人難擋 蔡詩萍爆5原因 21:282019/06/02 政治 政治熱門新聞 綠營酸路平未做好 李四川發飆 - 政治 - 中時 吳子嘉改口讚韓國瑜不爆料了 網友：應該是被嚇到 - 政治 「認識新莊王小姐嗎？」 李佳芬7字回應 - 政治 2020最新民調！藍綠對決或三方競逐 韓國瑜均領先 - 政治 - 中時 6／1回程高鐵巧遇野生韓國瑜 網大讚這點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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