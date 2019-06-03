高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，營造參選總統的漂亮起手式，看在黨內其他有意參選總統的人選眼裡，前新北市長朱立倫表示，恭喜也祝福韓市長，整場造勢的成功對於國民黨的士氣也有幫助。

他也強調，目前都是以整個國民黨為最終考量，韓也是黨內同志，現階段就是分進合擊，最後希望國民黨2020能贏得勝選，也為整個藍營士氣來努力。

黨內黑韓聲浪不斷，朱則呼籲，不要有任何明槍暗箭對準黨內同志，因為大家都是黨內一份子，相互努力、彼此支持加油。

(中時 )