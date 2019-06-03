6月2日至6月5日，大陸環境與發展國際合作委員會2019年會及2019世界環境日全球主場活動在浙江杭州舉行。據陸媒報導，環境發展中心負責人指出，預計會議期間將排放721噸二氧化碳，環境發展中心會向林場購買等量的碳匯，實現碳中和以達到環保目的。此外，大陸國家主席習近平近日也呼籲，民眾要培養垃圾分類的好習慣，為綠色發展作出貢獻。可見大陸對環保、綠能等越加重視。

據澎湃新聞報導，環境發展中心負責人指出，國際權威核算機構通過把會議籌備過程中，產生的能耗以及會議過程中所有參會人員的交通、住宿、餐飲以及會議用品等能源消耗全部等額核算後，預計整個會議期間將排放721噸二氧化碳，環境發展中心通過向河北承德塞罕壩機械林場購買等量的碳匯，實現了此次會議的碳中和，以達到環保的目的。

碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內從事生產、經營過程中直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排或購買碳信用的形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現「零碳」排放。作為一種新型環保形式，目前已成為國際大會、體育賽事所採用的碳減排國際慣例。

前述負責人表示，實際上大陸在舉辦G20杭州峰會期間也實現了碳中和，而對於國合會和環境日而言，這是首次實現會議期間的「零碳」排放。

此外習近平近日對垃圾分類作出重要指示強調，「培養垃圾分類的好習慣，為改善生活環境作努力，為綠色發展可持續發展作貢獻」。

(中時 )