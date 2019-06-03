遭美國取消優惠待遇後，印度商業與工業部昨天表示，印度不會犧牲自身經濟發展以換取小額貿易優惠。外媒報導指出，該印度政府部門聲明寫道，作為雙邊貿易討論的一部分，印度已就美國提出的重大要求提出解決方案，以尋找一條雙方都能接受的前進道路。令人遺憾的是，美國沒有接受。

美國總統川普日前發佈行政命令，將在5日結束對印度的優惠貿易待遇，將其從所謂的普惠制待遇框架下的受益發展中國家名單上刪除，取消對印度的普遍優惠制（Generalized System of Preferences，GSP）待遇。

而普惠制指的是世界上32個發達國家對發展中國家出口產品給予的普遍的、非歧視性的、非互惠的優惠關稅，是在最惠國關稅基礎上進一步減稅以至免稅的一種特惠關稅。

相關報導表示，得益於GSP，每年約有價值56億美元的印度產品免稅進入美國市場。而在5日之前，印度是此類發展中國家特權的全球最大受益者。

但在過去一年，美國政府對印度持續施壓，試圖迫使印度開放市場，購買更多美國產品，以縮小與美國的貿易逆差。而按照法律規定，取消普惠制待遇，需在通知美國國會和相關國家政府至少60天後方可生效，並通過美國總統公告予以頒佈。

印度官員表示，將在60天內與美國進行對話，以此來尋找最好的解決方案。在日本本月召開的G20峰會上，印度總理莫迪和川普也將就此事進行探討。同時，印度也可能會對20多種美國商品徵收更高的進口關稅。

(工商 )