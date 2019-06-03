桃園市議員王浩宇多次批評高雄市長韓國瑜引發爭議，他日前稱因批評韓國瑜導致民調下滑了13%，只好放棄參選立委。然而，他稍早又表示「聰明的台灣人，是不會支持草包的」，這番話引爆網友怒火，諷刺表示「自從你當桃園議員後，我都不敢說自己是桃園人了，整個超級丟臉」、「你說得很對，包括中壢人不會支持你一樣」。

王浩宇日前表示，因為拿得到淺藍、龍岡的選票，本來就是他要選中壢的立委，但他說中壢畢竟是深藍選區，站出來打韓後，民調下滑13%，只能放棄。

會後悔嗎？王浩宇說他認為比個人前途更重要的是台灣的前途，是怎麼讓下一代還有民主跟自由，沒什麼好後悔的。「就算沒有機會當立委，我都無法接受韓國瑜當台灣的總統、絕對不能，這比我個人的前途重要。2020非韓家園，我們還要繼續努力」。

王浩宇稍早又發表「國民黨政客想笑就笑」一文，他表示，少13%是五月初的時候，在他決定放棄競選區域立委之後，他的支持度已經回升，不會比之前低，但既然說好放棄，就沒什麼好後悔的。他說綠黨的全國政黨票支持度，從最高0.5%成長到2.6%，至少上升2%以上，在全國多出幾十萬票，「聰明的台灣人，是不會支持草包的」。

未料，「聰明的台灣人，是不會支持草包的」這番話又再度引發網友不滿，紛紛砲轟「自從你當桃園議員後，我都不敢說自己是桃園人了，整個超級丟臉」、「議員本應為桃園中壢居民之喉舌，無奈王議員不務正業，專找題材製造抹黑題材以打韓為樂。失望透頂！年輕幼稚」、「怎不想想市議員做了什麼事？甭說立委，市議員都別選了，跟中壢是不是深藍沒關係」、「聰明的中壢人，是不會支持空包彈的」、「要說韓國喻對高雄心不在焉，你對桃園也是心不在焉」、「你說得很對，聰明台灣人不會支持草包，包括中壢人不會支持你一樣」。

(中時電子報)