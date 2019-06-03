金曲歌王林生祥（前）為記者會獻唱以石化汙染為題創作的《毋願》一曲。（游昇俯攝）

大社環境守護聯盟等環團今（3）日於內政部前召開記者會，要求政府兌現承諾，完成大社工業區降編、遷廠。

經濟部原於1993年承諾將高雄大社石化工業區降編為乙種工業區，朝無煙囪工業發展，但日前卻又以經濟發展為由，盼力爭勿降編為乙工。大社環境守護聯盟等環團今（3）日於內政部營建署前召開記者會，要求政府兌現承諾，完成大社工業區降編、遷廠。包括金曲歌王林生祥、高雄市議員林于凱、黃捷等均到場聲援。

依據當年中央與地方協議，大社工業區內廠商原應配合中油五輕的遷廠除役，在2018年底前完成遷廠，並降編為乙種工業區，但高雄市都發局今年3月22日才做成降編之決議，且仍需內政部核定才正式生效。內政部今日下午即將為此召開第一次專案小組審查。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，大社石化廠排放一級、二級致癌物，使當地民眾長期承受超過一般可接受風險範圍「數十倍至數百倍」的致癌風險，包括大社、仁武、左營、楠梓等地超過50萬居民都有致癌風險過高疑慮；並且，目前仍在使用的石化管線，從南高雄穿過市區連到大社工廠，長達30幾公里，途經潮寮、溪寮、登發及仁武4所國小，誰又能保證管線100％安全？

大社環境守護聯盟成員江文宏也指出，他住家距離石化廠丙烯儲存槽僅數百公尺，萬一哪天發生氣爆不知可往哪裡逃，且自己住附近的阿姨罹患血液罕見疾病過世，鄰居也有罹患血癌案例，讓他擔心下一個將輪到自己。

黃捷則指出，經濟部決議大社工業區降編那年她正好剛出生，至今26年的時間應該可以做很多事，但經濟部卻怠惰、消極，什麼都沒做，讓高雄人的健康一點一點被犧牲，請內政部當高雄人的靠山，看見高雄在過去南北不平等、錯誤都市計畫下所承受的無妄之災，還高雄人基本的健康權。

林生祥也在記者會上獻唱以石化汙染為題創作的《毋願》一曲，表達歌詞「還有人毋願，議論討公道」的心聲。他說，不只大社工業區居民，他住在美濃，往往只要風向不對、擴散條件不好，其實石化廠造成的空汙，會讓整個中央山脈西邊的南台灣都受害。

(中時 )