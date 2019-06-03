行程表。（圖片翻拍自王鴻薇臉書）

高雄市長韓國瑜周六與30萬韓粉在齊聚凱道造勢，相約8日前進東台灣！但沒想到東大門今凌晨卻發生大火，近40攤位付之一炬，讓攤商欲哭無淚，所幸當時攤商多已打烊，未有傷亡傳出。對於這場突如其來的大火，韓國瑜都希望檢調單位釐清起火原因，讓真相水落石出。不管如此，大火也澆不息挺韓的決心，國民黨台北市議員王鴻薇今公布6/8花蓮挺韓大會行程，讓大家一起在創造6/1的凱道聲勢！

韓國瑜與30萬韓粉周六才齊聚凱道造勢，宣布6月8號移師花蓮東大門夜市旁造勢，不過今凌晨近1時夜市冒出熊熊大火，濃烈黑煙不斷竄升夜空，整個徒步區陷入火海，近40攤位付之一炬，讓攤商欲哭無淚，所幸當時攤商多已打烊，未有傷亡傳出。由於這場大火來得莫名，讓不少人都覺得「怪怪的」。連韓國瑜都希望檢調單位早日釐清真相。

不過，就算如此，大火也澆不息支持韓國瑜的決心！王鴻薇今於臉書發文表示，「6/8記者會後有很多朋友來希望了解六月八日相關行程，這邊提供給各位參考！一起2020贏回台灣」！

王鴻薇並附上行程表：

活動名稱：「決戰2020贏回台灣」韓國瑜前進花東，全民花蓮見！

時間：2019年6月8日下午2點到4點。

地點：花蓮市六期重劃區（東大門）。

主持人：戴錫欽、王欣儀、應曉薇、游淑貞

(中時電子報)