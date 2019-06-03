為鼓勵農民使用友善環境資材，中央農糧署補助農民使用國產有機質肥料，每公頃最高補助1萬2000元，台中市政府農業局每公頃再加碼補助最高6000元，台中農民每公頃最高補助金額可達1萬8000元，全國最優，中央及地方補助均自即日起至10月31日開放申請，農民可至所轄農會、各合作社場、協會等農民團體提出申請。

農業局表示，農糧署補助農民使用國產有機質肥料，農作物施用農糧署網站公告登載的國產有機質肥料者，每公斤補助2元施用工資，每公頃最高補助6公噸，因此每公頃最高補助1萬2000元；透過補助，不僅能提升耕作效益，也可協助去化農牧場及農場廢棄物、減輕環境汙染，兼顧農業穩定生產及環境永續發展。

農業局配合中央政策，也因應《有機農業促進法》於5月30日正式實施，加碼補助每公斤1元施用工資，因此每公頃加碼補助最高6000元，與中央補助合計最高可達1萬8000元，並可溯至今年1月1日，為全國最優。

農業局為簡政便民、減少繁瑣的申請程序，整合中央與地方申辦作業程序，農民可1次性申請農糧署補助及農業局加碼補助，即日起至10月31日止，台中農會所屬產銷班或耕地坐落於台中的個別農民，皆可至所轄農會、各合作社場、協會等農民團體提出申請。

(中時 )