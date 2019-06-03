中華傳播管理學會理事長賴祥蔚（右起）、創會理事長彭懷恩及常任理事鈕則勳3日在台大校友會館舉行「2020總統大選民調」發表會，民調結果顯示，在韓國瑜、蔡英文對決下，韓以39.4％的支持度高於蔡的37.2％；若是韓國瑜、蔡英文、柯文哲三人競爭下，韓以29.5％的支持度勝過柯的25.7％及蔡的25.5％。（劉宗龍攝）

中華傳播管理學會今（3）天公布「2020總統大選民調」結果，若2020總統大選藍綠對決下，無論藍營內部高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫誰出線，均能打敗蔡英文，一旦無黨籍台北市長柯文哲投入戰局，韓、郭仍維持領先姿態。文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳示警，國民黨僅存在脆弱優勢，民調差距都在誤差範圍內。

此份民調分別關注2020總統大選，藍綠對決以及無黨籍台北市長柯文哲加入戰局後的三人競逐的投票意向。民調結果顯示，過半民眾（51.9％）表示不滿意蔡政府執政表現，僅有32.9％民眾表示認同，其中有近4成4民眾會透過網路搜尋、觀看政治與公共事務相關的新聞、訊息、影片。

若2020總統大選藍綠對決下，國民黨內韓國瑜、郭台銘、朱立倫均打敗蔡英文，韓對上蔡，韓獲39.4％支持度，領先蔡英文37.2％；郭蔡對決的話，郭的支持度為40.1％，蔡支持度是37％；朱對上蔡，朱的支持度為38.2％，蔡的支持度有36.8％。唯獨王蔡對決，王以23.5％支持度落後蔡英文39.7％。

一旦把無黨籍台北市長柯文哲加入戰局，形成藍綠白競逐，韓國瑜與郭台銘仍維持領先姿態，韓蔡柯對決下，韓的支持度有29.5％、柯為25.7％、蔡有25.5％；郭蔡柯角逐結果，郭的支持度為28.4％、蔡為26.1％、柯有25.4％。

此外，無論是朱立倫或王金平對上蔡英文、柯文哲，柯、蔡晉升為第一、二名，進一步細看朱蔡柯對決，柯的支持度為28％，蔡的支持度為25.2％，朱的支持度為24.9％；假使王蔡柯相爭總統大位，柯的支持度為34.7％，蔡的支持度是25.8％，王的支持度為13.2％。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳示警表示，國民黨無論在藍綠對決，或藍綠白三方對比，國民黨僅存在脆弱優勢，民調差距都在誤差範圍內。他認為，這是因為沒有強化優勢，也沒有防堵弱點。

鈕則勳說，韓國瑜日前在高雄市議會質詢片段，在網路上被KUSO發酵，對韓國瑜有殺傷力，若韓想競逐大位，但身邊卻不見專業團隊影子，這部分力有未逮。

鈕則勳表示，郭台銘至今未充分發揮完全與對手做出區隔的拚經濟能量，即便有提出經濟政策雛形，但完全無法像韓國瑜形塑讓選民朗朗上口的印象，郭積極塑造呼籲民意、接地氣的形象，但他還是「第二品牌」。

鈕則勳也痛批，民進黨中央在處理蔡賴相爭似乎軟弱無力，這也可能源自於蔡英文熱衷操作辣台妹，使得在國政規劃上未多作著墨，即便蔡聲勢有上升，但民進黨局勢仍疲弱不振。

此次調查時間為5月27日至6月1日每晚6點至10點，總共成功樣本數為1823個成功樣本，抽樣誤差為信心水準95％下，正負2.3％。執行單位為全國公信力民調公司。

(中時 )