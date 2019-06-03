高雄市長韓國瑜6月1日在凱道舉行誓師大會，吸引數萬人到場支持。中華傳播管理學會今（3）天公布「2020總統大選民調」結果，有高達54.6％民眾認為高雄市長韓國瑜「剛當市長不適合選總統」，但有31.3％民眾可以接受。中華傳播管理學會創會理事長彭懷恩說，韓國瑜至今還是一枝獨秀，雖然身受韓黑影響，但下滑很少，支持者相當鐵板。

此份民調詢問選民對高雄市長韓國瑜上任後，馬上又投入總統選舉的看法。民調結果顯示，過半（54.6％）選民仍表示不認同，尤其南部高屏及離島地區的受訪者比例最高，甚至在藍綠對決以及藍綠白相爭的情況之下，南部地區已不見韓國瑜支持度的領先優勢。

賴祥蔚教授認為，民調顯示三個主要選舉陣營為討厭民進黨、討厭國民黨、以及討厭藍綠兩黨，這就表示候選人沒有發揮自己的優勢，只要分裂或失分就未必能贏，不能大意。

對於柯文哲市長參選的正當性，民調顯示，近五成（47.9％）選民都能接受柯參選總統，尤其桃竹苗、 中彰投及高屏地區接受度都超過五成。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，顯見未來若是柯正式宣布參選，對藍、綠選票都會有相當大的衝擊。

關於郭台銘參選總統部分，民調也詢及是否擔心政商不分的疑慮。民調指出，有將近五成（46.6％）民眾認為郭台銘參選恐有政商不分的疑慮，33.3％民眾認為郭可用領導企業經驗帶領國家。賴祥蔚覺得，未來郭勢必再花一番努力，以解除民眾對其參選的疑慮。

中華傳播管理學會創會理事長彭懷恩強調，政治態度並不等於投票行為，不能因此預測後續投票行為，可能有相關，但並非因果關係。他分析，從民調上來看，截至目前為止，韓國瑜還是一枝獨秀，雖然身受韓黑影響，但下滑很少，真的相當鐵板，支持他的人不會再改變。

彭懷恩也提出韓國瑜勝負關鍵因素，他指出，只要韓國瑜能繼續維持「樂隊花車效果」，也就是「西瓜偎大邊」，因為民眾喜愛支持能贏的人；此外，民進黨打出統獨議題，只能確保蔡英文民調不再下跌，但仍拉不起來。

彭懷恩進一步說，明年選舉主軸除了統獨之外，就是經濟，雖然郭台銘位居全球布局企業家的優勢，回顧韓國瑜61凱道造勢，強打庶民總統，就是對準郭台銘，打的是people戰爭。

彭懷恩感嘆，若論及國民黨誰最適合當總統，「我一定說朱立倫，但他會不會上，我就不知道」，若談論經濟，郭台銘當然比韓國瑜適合，但韓國瑜的公眾談話實在太厲害、太會講了，「我還是看好韓國瑜」。

此次調查時間為5月27日至6月1日每晚6點至10點，總共成功樣本數為1823個成功樣本，抽樣誤差為信心水準95％下，正負2.3％。執行單位為全國公信力民調公司。

(中時 )