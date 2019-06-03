基隆市夏天經常有蛇類出沒，基隆市動保所光去年就接獲300件捕蛇的通報，議員要求市府應建立SOP標準作業程序，讓民眾了解如何應對。（張穎齊翻攝）

基隆市境內，山破地占95％，如今夏季來臨，導致昆蟲、爬蟲類經常出沒，市府動保所光去年就接獲300件捕蛇的通報，消防局捕蜂捉蛇更高達2500件，雖然目前各縣市定案回歸農政單位負責，但基隆市議員仍提議，市府應建立SOP標準作業程序，讓民眾了解看到蛇類該如何應對。

基隆市安樂區情人湖、七堵山區，以及中正區長潭里、潮境、基隆河畔，每逢夏天都經常出現蛇類的蹤跡，甚至有民眾還稱，曾經看到蛇類「攜家帶眷」上路，大蛇、小蛇一起行動，嚇得山友們不知如何是好，紛紛避之惟恐而不及。

議員莊敬聖指出，他日前接到民眾陳情，早上在西岸山海步道晨運時，看到2條又粗又長的金剛眼鏡蛇，甚至還有龜殼花出沒，有些長輩視力不好，可能會不小心造成危險，且即便報案也沒用，因為等人到時，蛇都不知道跑到哪了，所以建議市府應研擬出一套SOP流程，告訴民眾遇到毒蛇或被咬到時該如何是好。

產業發展處長林青海表示，動保所去年接到300件捕蛇通報，消防局捕風捉蛇更高達2500件，人力吃緊，常疲於奔命，經組織調整後，明年會再補充人力，不過臨時人員工作辛苦、薪水不高，所以流動率較高。

林青海說，目前正在製作捕蜂捉蛇的SOP流程，而目前全國22縣市有20個縣市將回歸農政單位負責，基隆市動保所已提出將人事、據點等業務移轉，可能會花不少經費，前陣子已由市長林右昌召集各單位協調，近期將會定案。

(中時 )