礙於政府經費短缺，基隆市暖暖社區居民自主發起改造碇安公園，挽起袖子打造木作遊憩空間，成立了首座由社區居民手創的全齡共融友善空間。（張穎齊翻攝）

礙於政府經費短缺，基隆市暖暖社區居民自主發起改造碇安公園，挽起袖子打造木作遊憩空間，成立了首座由社區居民手創的全齡共融友善空間。（張穎齊翻攝）

傳統公園充斥罐頭遊具，使得全國各地渴求建立「特色公園」，但完成一座擁有特色風貌的公園不易，總是礙於政府經費不足、公民參與力道短缺，不過基隆市暖暖社區居民自主發起改造碇安公園，發揮創意，成立第1座由社區居民手創的全齡共融友善空間，讓公園充滿了「人味」。

碇安公園座落於暖暖區碇內聚落中心，面山面河，擁有開闊視野，附近居民老壯青中幼都有，原本只有一般公園的標準配備，但在碇安里長余香慧、財團法人春風文教基金會、左下角工作室、議員王醒之辦公室、暖暖區公所等單位的合作下，透過居民自發的力量，同打造木作遊憩空間。

議員王醒之表示，社區居民的創意無限，只是缺少一個聚集好點子的契機，以及實作的合適場所，所以工作團隊先舉行座談會，與居民溝通理念、蒐集點子，再利用3天邀請社區親子，共同打造木作遊憩空間。

王醒之說，新的公園讓幼兒可以有攀爬探索的空間，長者更可以享受木作空間的悠閒，一家人在全齡友善共融空間，共享藍天庇蔭、綠樹搖曳、清風照拂。

暖暖衛生所護理長李麗芳統計，暖暖區65歲長者占約13％，已屬高齡化社區，但在透過社區成員共同參與，將碇安公園打造成全新風貌，讓各個年齡層都可以遊憩。

暖暖區長蔡春堂則說，新的木作遊憩空間，讓碇安公園充滿「人味」，且融入在自然中，形塑居民的特色創意，讓暖暖區走出一條屬於自己的「特色公園」之路。

(中時 )