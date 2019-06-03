台中市警察局「暑期保護青少年－青春專案」，6月1日至8月31日止，市警五分局於2日，在北屯區台灣民俗文物館戶外廣場，辦理暑期青春專案犯罪預防宣導活動。

活動現場與青少年及民眾遊戲互動，交通警察大隊指派警用大型重機車、兒童版電動摩托車到場，供民眾拍照及進行交通安全宣導「路口慢看停」行車路人慢看停，安全路口伴我行，為活動現場增添青春活力。

活動內容包括有獎徵答、九宮格問答、趣味遊戲競賽、設攤宣導等活動，讓青少年及家長能踴躍參與，以增加預防犯罪知識及常識，讓大家滿載而歸，共度美好的假日饗宴。

第五分局於暑假青春專案期間，除查緝供毒予少年及查緝利用兒少從事性剝削等案件外，更至各校園、社區進行宣導，擴大向民眾積極宣導警方暑期各項措施，以預防青少年暑期偏差行為及被害。

警方指出，暑期青春專案「防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用」等防範犯罪宣導標語宣導，提醒青少年暑假期間以防打工被騙及各項防範犯罪等。

(中時 )