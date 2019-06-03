中共廣東省委副書記、省長馬興瑞表示，廣東連續30年GDP總量在全國排在第一名，今年可以突破10兆元人民幣大關。但對廣東來說，仍然面臨實現高品質發展的問題，要瞄準戰略性新興與未來的產業，如人工智慧等。另外，中美貿易戰升級，廣東作為外貿大省，會受到一定影響，但總體可控，經濟不會大起大落，而廣東企業抗擊風險的能力，自主創新能力也較強。

大陸國新辦今就廣東改革開放和創新發展舉行記者會，馬興瑞出席時回應有關中美貿易的提問。他批評，美國單方面挑起的重大貿易爭端，不符合國際規則，而貿易摩擦不斷升級，亦影響中美兩國經濟社會發展、企業和老百姓，亦會波及世界經濟發展。作為外經貿大省，中美貿易額當中，廣東大概佔五分之一，不可避免會受一定的影響。

但他指出，當前廣東的企業和市場經濟活力比較足，經受過2008年國際金融危機等考驗，有一定的韌性和抗擊風險的能力，有能力來解決好支撐發展的問題。同時，廣東企業自主創新能力較強，例如電訊設備巨頭華為的5G，就是走在世界前列。

對於知識產權保護問題，他指出，廣東高度重視知識產權的問題，有知識產權法院，在知識產權保護、交易等方面都有規範的體系。

馬興瑞提出三方面的措施，應對中美貿易摩擦的影響，包括全面進一步擴大開放，指廣東作為重要橋頭堡和窗口，會在粵港澳大灣區的背景下，堅定不移地推進這個戰略，並要進一步放寬市場准入。

同時，要開拓國內外市場。馬興瑞稱，經濟已全球化，一個國家不可能關起門來搞經濟，需要加大海外推廣力度。當前情況來看，廣東的外經貿總體是正常的。

此外，馬興瑞表示，廣東集中力量推動創新驅動發展，加強獨立自主、自主創新，瞄準核心競爭力、關鍵核心技術和基礎研究，將加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

(中時 )