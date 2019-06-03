嫁給高富帥是很多女人的夢想，但是嫁不嫁得進去，嫁進去後又要能守住位子的，命理老師黃友輔就分析三種面向的女人，嫁得進去更會過得好。另外也有四種面向，可能會遇到高富帥，但是嫁進去有名無份，或是小孩生了還嫁不進去的面相。

一、鼻正準豐、紅唇齒白

黃友輔老師表示，鼻子在人相學代表夫星，有好的鼻子才能吸引到高富帥與條件好的男人，同時鼻子代表財氣，要嫁豪門需要帶財，嫁進去能幫夫還能賺更多的長相最受歡迎。另外紅唇齒白則是嘴巴長得好會吸引到好男人，嘴巴搭配鼻子更能夠讓好男人與公婆都滿意。

一、鼻正準豐、紅唇齒白。（圖／翻攝自Youtobe）

二、天倉開闊

天倉開闊才能嫁得進去又待得住，天倉代表額頭兩側，也代表聰明。黃友輔老師也提醒，想進豪門步要裝笨或裝懂，因為公婆已經是見過世面的人，看過太多人很容易看破你的手腳，自然面對就好。

二、天倉開闊。（圖／翻攝自Youtobe）

三、聲緩而清。（圖／翻攝自Youtube）

三、聲緩而清

講話不能刺耳太快太急，如果講話太急，容易頂撞與人吵架不合，要平穩才能吃香。

另外有四種面向有機會嫁入豪門，但卻捧不起飯碗，可能嫁進去老公很快外遇，或是生了小孩依舊無法結婚。

一、前額太高

額頭1/3就是標準，如果額頭太高可能會太強勢，或是自己就是女強人。

二、鼻樑太挺

鼻樑太挺可能身段太高，氣勢出眾可能會壓過老公。

三、臀部無肉

臀部代表財庫跟穩定，也代表你會生貴子。

四、下巴尖短

做事情太任性，豪門接受度低。

嫁高富帥看鼻子 這個面相注定嫁入豪門

(中時電子報)