交通部觀光局4月推出春遊專案，鼓勵國人至各地小鎮旅遊。考慮到部分縣市團體經費已額滿，觀光局表示，若自由行額度有餘裕者，可將剩餘經費中200萬元撥款至團體經費，目前尚有9縣市有額度可申請，其中台北、彰化、桃園申請率不到2成。另外，繼花蓮縣首先用完經費後，澎湖縣與宜蘭縣的自由行額度也分別將在今天與後天截止。

根據觀光局統計資料顯示，部分縣市的春遊額度已陸續用完，包括團體經費早已用完的南投縣、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣外，台南市、高雄市，本周屏東縣也正式宣告額度已滿。

自由行部分則是由花蓮縣首度使用完畢，澎湖縣、宜蘭縣也將紛紛額滿，分別僅開放申請至今（3）日與5日，其他縣市申請率則以高雄市、台東縣、屏東縣等較高。

觀光局表示，因部分縣市的團體補助經費額滿，自由行則還有額度，因此將授權地方政府，若自由行有餘裕，將可統一核撥200萬元至團體經費，截至5月底前，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣、臺中市及彰化縣等9縣市，尚有額度可供旅行業者提出補助申請。

目前團體經費剩餘最多的為台北市、彰化縣、桃園縣，總經費為800萬元，此三縣市分別還剩餘789萬、721萬、664萬元，使用率僅1.3％、9.8％、17％。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，春遊專案僅補助500元，對於旅宿業者幾乎沒有感覺，但是換個角度思考，將補助用在伴手禮等面向，就會比較有感，他表示，雖然500元對住宿無感，但補助應該面面俱到，才能全面照顧到觀光產業鍊。

(中時 )