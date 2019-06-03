總統府侍衛長近期可望異動，據軍方消息來源透露，新任總統府侍衛長可望由總統府副侍衛長柳惠千少將升任，並晉任中將，現任侍衛長張捷中將可望升任陸軍8軍團指揮官要職。

柳惠千是空軍幻象戰機種子教官，曾任空軍新竹聯隊長等職。蔡總統任內兩位侍衛長出路均極佳，首任侍衛長劉志斌先擔任海軍艦隊指揮官要職，今年4月再升上將任副參謀總長執行官，張捷是總統府第二任指揮官，也是調升8軍團指揮官要職。

另金防部政戰主任史順文將接任國防部發言人，國防部發言人陳中吉則升任陸軍後勤指揮部政戰主任，這項人事將於近日發布。

此外，陸軍中將階段將有大幅人事調整，其中，金防部指揮官姜振中中將將升任後備指揮部指揮官。8軍團指揮官劉得金中將將調任軍情局長職位。

此外，憲兵指揮官莫又銘中將，接任陸軍副司令；參謀本部作戰計畫次長鍾樹明中將，接任憲兵指揮官。

另海軍中將人事，包括國防大學副校長丘樹華中將，調升海軍司令部擔任副司令；海軍教準部指揮官唐華中將，接任國防大學副校長；參謀本部後勤次長胡展豪中將，調任海軍教準部指揮官；參謀本部作戰計畫助理次長黃佑民少將，調參謀本部後勤次長，占中將缺。

(中時 )