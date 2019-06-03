國立暨大附中今3日舉行畢業典禮，進修部36歲畢業生余俊霆，在車禍中頭部重創、失去右眼，只剩1個眼睛，仍堅強面對，不畏逆境、奮發向上，在畢業典禮上獲頒「生命教育獎」最高榮譽，不但他個人感到榮耀，他的得獎更也鼓舞全校師生，成為勵志典範。
「生命教育獎」是暨大附中每年畢業典禮最受矚目的獎項，學校也希望藉由表揚在生命歷程中，遭受困厄打擊，仍然堅強奮發的高三畢業生，期待他們做為正向典範。
今年就讀進修部的余俊霆同學，25歲那年，出了大車禍，頭部重創、失去右眼，當時被醫生宣判性命垂危的他，九死一生的從死神面前搶救回來，鬼門關前走了一回的他，克服生理上的不便，雖右眼摘除，裝了義眼，仍不為此灰心喪志，反在33歲時，想要精進自己、滿足自己的求知欲，選擇就讀暨大附中進修部。
只有一眼視力的他，白天努力在香菇工廠工作，樂觀面對人生，天黑後至學校開啟高中生涯，不但克服了生理上的不便，並在進修部結識了一群志同道合好同學，積極表現獲得師長高度讚揚。畢業時，獲得「生命教育獎」殊榮，余俊霆覺得，能撿回寶貴的性命已是萬幸，對於生命，他只有感激，所以要比別人更認真。
校長張正彥表示，人成長的過程，要面對接踵而來大大小小的挑戰。無論是勤學獎同學的堅毅、生命教育獎同學的強韌，同學突破有形無形的身心或環境限制，不但改變自己生活，也把勇氣傳播給周遭的人。畢業不是終點，而是另個「待續」，師長們更也會等著大家常回母校「待敘」。
(中時 )
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