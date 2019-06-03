6月1日挺韓造勢大會，人潮擠爆凱道格蘭大道周邊，總統擬參選人周錫瑋今早前往新莊地藏庵參拜後受訪表示，到了選舉的時候製造醜聞跟謠言，「這是民進黨最會玩的一招，但這次很明顯看到，這招沒有效了」。

周錫瑋指出，為什麼6月1日可以聚集這麼多人，大家希望用活動表現出他的怨氣，這是一個很重要造勢能夠成功的原因，第二就是基層，很多的政策、經濟狀況不好，很多人不想聽大的、遠的，庶民的生活、庶民的困苦、庶民的經濟，大家想聽這個，因為這可以解決他們眼前的問題。

周錫瑋表示，大家的心聲都是民進黨做的太差，加上民進黨最近對法治也破壞了，陳水扁可以趴趴走，法務部不敢講什麼，監察委員可以對法官檢察官提出干預的言論跟主張，更可以看到中選會對民主最大的傷害，去年東廠造成很大傷害，今年中選會造成更大傷害。

周錫瑋更砲轟，民進黨根本沒想到老百姓要怎麼活下去，他直言這種怨氣會十足表現在所有的大活動，就像是6月1日大活動一樣，會表現出來。

針對韓國瑜被爆料的「新莊王小姐」事件，周錫瑋則表示力挺，「我最痛恨到選舉的時候，製造一些醜聞的謠言。」同時周也指出，「這是民進黨最會玩的一招，但這次很明顯看到，這招沒有效了。」

最後周也強調，「這次跟以往完全不一樣，這次人民很聰明，怎麼樣去選擇一個人，人民最討厭沒有民主風度、去醜化別人、傷害別人，想要自己獲利的，人民最討厭了。」

(中時 )