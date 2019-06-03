美國對華為的封殺蔓延至學術界。全球最大電機領域學會「電機電子工程師學會（簡稱IEEE）」日前宣布因應美國禁令，叫停華為員工承接學會內任何編輯、審稿等相關工作。不過IEEE今日發聲明表示，在收到美國商務部的說明後，已解除對華為員工承接學會內任何編輯、審稿等活動的限制。昨大陸科學家組織已聯署抗議IEEE的封殺是歧視，痛斥此舉為對科學精神的褻瀆。

總部設於紐約的IEEE今日在官網發佈聲明稱，2019年5月16日，美國商務部對華為及其68家子公司實施了出口管制，之後，IEEE發佈合規性的聲明，並表示如果美國政府就出口管制條例在同行評審方面的應用做出進一步說明，IEEE會做出相應更新。

聲明指出，IEEE為此向美國商務部要求就出口管制條例在IEEE出版活動的適用性做出說明，目前，IEEE已收到相關說明。根據新的資訊，華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作，所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的僱主是誰。

聲明解釋，IEEE此前限制性的做法完全是為保護其義工和會員，規避相關的法律風險，如今法律風險已解除。

IEEE日前對華為員工及華為資助的個人參與審稿作出限制後，中國科協所屬十個學會發表聲明，指責是對科學家個人和機構的嚴重歧視，是學術交流發展嚴重倒退，成為國際學術界、科技界一場危機。

中國科協聲明指出，科研人員參與期刊審稿，是履行同行評議責任基本權利，沒有國籍、種族或機構之分。對科學家從事正常學術交流，橫加限制，是對學術獨立、科學精神和科學共同體價值觀的褻瀆，是對正常學術交流秩序和科技發展的粗暴踐踏。

該聲明強調，IEEE作為具國際影響力的非政治性、非營利組織，其內部少數人將學術交流與政治捆綁，完全背離其長期秉持的「可信賴、無偏見」的核心價值，解鈴還須繫鈴人，敦促IEEE清醒認識事件對全球科學共同體所造成危害。

(中時 )