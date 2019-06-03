台北市議員高嘉瑜昨（2）日再回基隆老家，於臉書PO出裝萌、吃美食的照片，底下網友卻歪樓留言激喊「選基隆市長！」。（翻攝自高嘉瑜臉書）

台北市議員高嘉瑜昨（2）日再回基隆老家，又在臉書PO出大啖加辣麵線羹、肉圓等美食的照片。（翻攝自高嘉瑜臉書）

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，繼4月5日回到基隆廟口，不顧醫生反對豪嗑加辣的麵線羹後，昨（2）日再回基隆老家，又在臉書PO出大啖加辣麵線羹、肉圓等美食的照片。豈料PO文一出又引發熱議，這次網友居然紛紛留言激喊「支持高嘉瑜參選下屆基隆市長」、「一定投妳」、「基隆大躍進！」

出身基隆的高嘉瑜，先前因為胃潰瘍、胃食道逆流，切了2顆腸瘜肉和1顆胃瘜肉，醫生叮囑不能吃辣，但高嘉瑜卻絲毫不理會醫囑，4月5日晚間回基隆廟口，點了一碗麵線羹，且卯起來加辣，網友當時紛紛「怒斥」高嘉瑜，要她好好照顧身體。

怎料，高嘉瑜昨天下午又回到基隆廟口吃美食，PO文指出「回基隆必吃廟口春美肉圓、麵線，追加營養三明治、三兄弟豆花、西瓜汁」，另外還附上抿嘴拿著一束玫瑰花的賣萌照片，稱「花是我爸的」。

此次PO文一出，讚數衝到破5000，留言底下許多網友紛紛表示「支持高嘉瑜參選下屆基隆市長！」、「阿姨如果當個基隆市長，基隆一定大躍進」、「回家鄉選市長，一定投妳」，還有男網友喊「岳父的花真美」。甚至還有人在「基隆人」臉書社團稱，藝人許效舜選基隆市長，不一定拚得過高嘉瑜，引發話題討論。

(中時 )