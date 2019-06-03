前天凱道前面的挺韓大會上，即使下午滂沱大雨，儘管雨都已經下到白茫一片，一位穿著黑衣的背影哥，依然挺直著背坐著、手中的國旗也一樣不動搖。照片在網路瘋傳，很多人都想認識這位鋼鐵韓粉，但資深媒體人黃暐瀚表示，每個人都有他的生活，不一定要找出背影哥出來，背影哥守著這面中華民國國旗，就是大家最美好的精神象徵。

黃暐瀚在直播上表示，他不知道背影哥是誰，雖然很多人給他關於背影哥的資訊，但要等他循線才能確認誰是背影哥。但是黃暐瀚也提供另一個觀點，他指出，真的一定要知道背影哥是誰嗎？如果真的找出來，背影哥的背景會不會被肉搜？會不會有生意失敗，或是有朋友跳出來黑背影哥？所以他後來想想，不用非要找出背影哥是誰。

黃暐瀚更表示，每個人都有他的生活，背影哥守著這面中華民國國旗，完全不怕大雨，背影哥知道會下大雨，但他完全不怕。所以背影哥代表是一種精神，這個moment就是最好的！就讓這個背影成為最好的精神象徵！

(中時電子報)