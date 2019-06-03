新任中選會主委交接典禮。（趙雙傑攝）

新任中選會主委交接典禮。（趙雙傑攝）

中選會主委李進勇今天正式走馬上任，針對外界質疑其政黨背景，李進勇強調這是外界多慮，在法律面上中選會組織並沒有限制具備黨籍者擔任委員。反而正面承認是可以的，因為他規定委員同黨籍者不得超過總數三分之一 ，這就是承認具備政黨背景的人一樣可以為全國選務來效力。

李進勇並說，就政治面來講，台灣是政黨政治，政黨政治是建基在民主基礎之上，如果政黨政治脫離民主政治，那就是怪獸，但還好我們是建基在民主政治的基礎上，民主政治追求的是以民為主，要追求人民最大福利、追求國家的福利，國家人民的利益要遠高於政黨利益，否則政黨政治就沒有存在的餘地。他期待各政黨都不要自外於國家機關、國家機制的支持的支持跟維護。

李進勇說，過去3、4個月外界對他黨政背景有疑慮，但這些都是多慮，假如政黨認為具有政黨背景者不適任國家機關的職務，如何期待一個政黨能致力於維護支持一個國家獨立機關的運作。他會用行動證明外界是多慮的，讓質疑的人信任他。

中選會主委今天進行交接，由行政院祕書長李孟諺監交，李進勇從代理主委陳朝建手中接過印信。儘管場外有拔菜總部進行抗議，還張貼「奠」字，但李進勇絲毫未受影響。李進勇說，要擦亮中選會這塊招牌重建國人對選務部門的信心並不是困難的事，在今年2月初行政院長蘇貞昌約見他，說要提名他擔任中選會主委，蘇揆唯一交付的任務，就要求改進各項選務缺失，避免去年11月24日公投綁大選產生的困難再次重演。

李進勇並說，面對大選及公投，大家會認為大選就是哪個人會選得上哪個人選不上，公投的話哪個議題會通過哪個議題不會通過，一般人看公投及選舉都是以輸贏的角度看問題，但中選會不能用這個面向看問題，在中選會的眼裡沒有選舉或公投的輸贏，只有選舉跟公投的成敗。希望同仁把這個觀念深植心中，要捍衛選務機關的價值，中選會在乎的是成敗的問題。

此久，有鑑於去年11月24日選務混亂，李進勇也說，公投法修法就是希望公投「從源頭減量」，就像防洪治水，要水土保持涵養，中下游要分流，水才能暢通，選務也是一樣，所以行政院提公投法修正案就是希望給選務部門一個空間。

(中時 )