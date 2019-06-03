馬陸大軍爆量湧現，不少爬到水泥路面。(謝瓊雲翻攝)

大量的馬路鑽出地面爬行，令人看了頭皮發麻。(謝瓊雲翻攝)

公園出現馬陸大軍 專家：下大雨前兆

彰化縣議員賴清美3日上午在個人臉書張貼一段影像和數張照片，指出在和美鎮忠全壘球公園裡發現大批馬陸在地面爬行鑽動，因為數量太多，景象駭人，好奇到底是何原因導致公園陷入「蟲蟲危機」？生物專家指出，依近日氣候判斷，應該是大雨將至，馬陸們感受到氣壓明顯下降，提前跑到陸面上避難。

由於馬陸的數量太多，在草地裡、水泥地面和柏油路面上亂爬，看起來有減嚇人，賴清美一早直播時語氣中不斷出現訝異口吻，不少網友觀看直播也紛紛留言，指「令人頭皮發麻」、「阿彌陀佛」、「地震蟲…該不會又要地震了」。

精誠中學生物老師李志穎表示，從最近氣候來看，應該是下大雨前夕，原本生活在土壤深層的馬陸們，感受到氣壓明顯下降，為避免大雨來臨後地底土壤淹水，提前跑到陸面上來避難；等待雨停土壤較為乾燥後，就又會躲回地底。

李志穎表示，馬陸跟蚯蚓一樣是益蟲，主要生活於腐葉、爛木頭及朝溼的地方，以腐爛的樹枝、落葉、青苔和腐屍為食，並分解產生有機肥；由於馬陸對人類沒有危害，不建議噴灑藥劑撲殺，若數量真的過多時，可以直接掃除，放到無人居住的田野即可。

(中時 )