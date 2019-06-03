台南七股綠能種電問題持續膠著，地方民眾對漁電共生仍有很大疑慮，日前「養殖漁業經營結合綠能設施專區」審查委員會卡關，業者需補件重審，漁民對未來工作、生存權仍有很大疑慮，3日立法委員陳亭妃邀集農委會、經濟部能源局、南市農業局舉行公聽會，搜集地方意見，最後決議2個月內制定地方版審查標準，取得最大公約數再進行後續動作。

政府推動綠能產業，興起種電熱潮，從原先的地層下陷及不利耕作地優先種電，到直接架設在農田、魚塭上種電，都讓從事生產的農漁民感到不解，七股已有業者取得位於海埔新生地，面積達250公頃以上的魚塭及土地，將設置太陽能光電專區，由於鄰近黑面琵鷺保護區，恐對生態有不小衝擊，引發爭議。

公聽會上，經濟部能源局代表仍強調太陽能發電過程不會產汙染，清洗不需洗劑等，希望能減輕居民疑慮，但遭到與會的學界人士、市議員、里長打槍，有學者當場摔掉手上的簡報資料，更有里長以「有人洗臉不用洗面皂就能乾淨嗎？」來比喻，讓在場官員語塞只能頻做筆記。

在地漁民指出，官員對當地養殖狀況似乎並不了解，再說漁民並非反對綠能，而是怕影響生存權，深入了解後，發現政府根本沒有完善的配套措施，讓他們更無所適從，希望相關單位能提出更詳盡的調查報告來說服漁民，大規模重點不會改變生活現況及地形地貌，不然仍會持續抗爭。

立委陳亭妃說，七股有養殖專區、生態保護區，公聽會最後決議，中央跟地方在未來2個月擬定地方版審查辦法，也要求業者在申請計畫納入生態環境影響評估、經營模式可行性評估，並參考地方意見，減少爭議。

(中時 )