國民黨前立委孫大千近日因為頻頻發出力挺高雄市長韓國瑜的言論，遭到外界頻頻攻擊，前立委謝國樑對此感到相當不捨，與7名都擔任過民代的友人發起聲明，表達對孫大千的支持與鼓勵，溫情喊話說「別忘了你的身旁還有著我們！」

謝國樑表示，他今（3）日和幾位朋友們要一起來聊一聊孫大千的事，他跟孫大千有著多年的同事情誼，對孫的個性也有一定的了解，近日來看到孫被各方人士屢屢出手攻擊，坦白說甚為不捨，因此幾位朋友商量過，決定發一個聲明，對孫表達一點點支持及鼓勵。

謝國樑與國民黨前立委周守訓、黃志雄、張嘉郡、林國正、王廷升，還有台北市議員張斯綱、徐弘庭等8人，共同發出簡短聲明表示，他們是一群孫大千的好同事、好朋友們，多年來跟孫一起共事、一起問政，孫是一位勇敢、有想法的政治人物。

8人聲明稿指出，近日來，孫大千因為堅定支持著自己的理想，而受到了很多攻擊及批判，他們在這裡共同表達對孫的關心與支持，要孫大千加油，並喊話說「當你碰到困難的時候，別忘了你的身旁還有著我們！」

(中時 )