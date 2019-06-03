非法旅宿猖獗，每年市場產值約達300億元，不僅與合法業者搶食客源，對消費者而言也缺乏保障，許多合法業者為自救，會自行檢舉非法旅宿，近日卻有業者收到非法業者恐嚇，不只傳訊「出來混總是要還」，甚至直說「想想是北部哪個單位出賣你」，推測是政府流出檢舉人資料。觀光局表示，確實有許多非法業者並不理性，若遇到此類狀況務必報警。

為掃蕩非法旅宿，部分合法業者會自行入住後蒐證，再提交給市府進行後續取締，近日卻有旅行業者表示，竟有合法業者因此收到非法業者恐嚇，不只直接在訂房網站上留言「聽說你很缺錢」、「這樣到處亂咬錢，拿到也沒福氣花，好自為之」，也傳訊恐嚇「出來混總是要還，很快會有現世報，北區兄弟朋友關心你」，不回訊息後卻又再接到恐嚇電話，對方甚至直說「想想是北部哪個單位出賣你」。

大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，非法業者如此囂張，根本是敗壞我國觀光國際形象，未來若有外國旅客受害，再透過網路大肆播送，恐怕就沒有人敢來我國觀光，官方若仍繼續縱容非法，合法業者只能跟著陪葬。

旅館公會全聯會副理事長陳盈瑞表示，掃蕩非法日租的根本之道就是溯源管理，直接讓非法日租在訂房平台下架，且此方法並不是做不到，自從去年合法業者聯合抗議後，政府至今仍無有效作為，根本令人心寒。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，目前桃園、台北都有取締非法，但許多地方政府的人力與物力都不足，建議應將非法旅宿罰則納入刑法。陳盈瑞指出，針對非法旅宿業者，香港、新加坡都有對屋主處以刑罰，分別是2年以下有期徒刑、1年以下有期徒刑。

觀光局表示，非法日租查緝的確有執行上的困難，不僅是一般民眾，連公務人員稽查時都會有壓力，還曾有導遊以三字經飆罵檢舉人，甚至有業者對警察態度也很差，此外，非法業者也可能自己推測是誰檢舉，就不理性的對待房客。

(中時 )