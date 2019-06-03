北市某油畫家以16歲繼女腿部濕疹，假借擦藥為用手指猥褻下體，事後，少女和朋友的Line對話提到「我被我媽男友摸陰道」等語，並對繼父同年紀的男性感到噁心、害怕。士林地院審結，少女遭猥褻後徹夜未眠，不斷哭泣且畏懼繼父接近，認定少女所言屬實，以成年人對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

54歲油畫家曾開過畫展，去年6月18日凌晨，因妻子與前夫所生的女兒膝蓋後側濕疹，畫家假借幫忙擦藥，要求少女趴在沙發上，趁妻子在幫3歲小孩洗澡之際，以手指觸摸少女大腿內側、臀部和外陰部，且不顧少女不斷以腳踢、夾緊屁股、出言質疑的方式反抗以手指猥褻得逞

案發後，畫家坦承有擦藥一事，但否認觸摸肛門口、陰部外緣，辯稱是對少女平日疼愛有加，看到皮膚紅點，忽略少女已經是「大姑娘」，才會掀開少女短褲幫忙擦藥，並沒有要猥褻的意思。

辯護人則稱，少女說早在去年4月間繼父就對她「毛手毛腳」，為何還在案發前1日，告訴母親，想要搬出宿舍和母親同住，而且少女整天都在玩手機，根本不清楚繼父是畫家，顯然是刻意誇大案情，做出不實的指控，而且案發地是客廳，隨時都會妻子被發現，不可能做出猥褻的行為。

合議庭認為，少女在凌晨1時許遭繼父猥褻，2點多傳訊息給朋友，提及「被我媽男友摸陰道了！」、「我不敢動、只有忍住淚水」、「他又過來看我有沒有睡了」，少女保持高度警覺，幾乎達徹夜未眠、情緒激動哭泣，更不敢去上廁所，顯示少女的害怕、恐懼是事實。

判決更提及，案發後少女傳訊給母親「我壓抑很久都不敢說，是真的想讓你知道，這件事的嚴重性和對我身心造成的傷害」，少女母則回以「決定權在你，做完筆錄告訴我，你去跟你爸住吧。」合議庭以少女母對猥褻行為置之不理，少女在第一時間並未告訴母親合情合理，認定猥褻行為並非捏造杜撰。

(中時 )