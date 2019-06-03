泫雅高衩泳衣炸出半球 辣洩神秘三角地帶 14:032019/06/03 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泫雅有「性感小野馬」之稱。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泫雅穿性感泳衣展現好身材。(圖／翻攝自微博) 泫雅喜迎夏天到來。(圖／翻攝自微博) 炎炎夏日到了，海灘泳池成為消暑好去處，更是秀火辣身材好時機，南韓「性感小野馬」泫雅，近日也曬出多張性感泳衣照，準備迎接夏天的到來。 泫雅2日在微博曬出多張性感照，開心寫下「夏天」，只見她穿上白色高衩泳衣，炸出渾圓北半球，事業線深邃可見，而下身高衩開到大腿根，纖細長腿和雪白蜜桃臀一覽無遺，神秘三角地帶若隱若現，火辣程度破表，讓網友看了快噴鼻血，「這什麼神仙身材」、「誘使人犯罪」、「整個夏天都想看到妳」。 (中時電子報) #泫雅 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 新娘穿泳衣露臀結婚 網見婚紗傻眼 10:182019/05/30 日常 泫雅直播一彎腰「饅頭雪乳」全看光 網羞：又噴鼻血了 15:242019/05/30 星光 夏天仍要注意流感 近期Ｂ流病患增一倍 17:242019/05/30 生活 網傳「絕美護士」IG曝光！bra罩不住渾圓車頭燈 00:022019/05/31 社會 泫雅表演「臉部朝地」重摔發巨響！瘀青照嚇壞粉絲 10:442019/05/31 星光 滾床單大調查！男性最愛看的8個性感部位 14:302019/06/01 風格 女友露半球 他這招教訓百萬人跪了 16:492019/06/01 日常 BLACKPINK Jennie運動穿搭超性感！辣秀傲人上圍、纖細水蛇腰 09:112019/06/03 時尚 性感女星圍浴巾熱舞 一扯下網嗨翻 07:002019/06/03 星奇 娛樂熱門新聞 泣訴為挺韓國瑜丟工作 許聖梅揚言「這兩樣」都不賣！ - 娛樂 秦嵐認凍齡美貌靠醫美 吐演藝圈現實：女星瘦得跟鬼一樣 - 娛樂 泫雅高衩泳衣炸出半球 辣洩神秘三角地帶 - 娛樂 豪乳被蹭被舔影片曝光 女神竟說：不為過 - 娛樂 郎朗閃婚！娶小12歲鋼琴家老婆 混血高顏值正翻 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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