泫雅穿性感泳衣展現好身材。(圖／翻攝自微博)

泫雅喜迎夏天到來。(圖／翻攝自微博)

炎炎夏日到了，海灘泳池成為消暑好去處，更是秀火辣身材好時機，南韓「性感小野馬」泫雅，近日也曬出多張性感泳衣照，準備迎接夏天的到來。

泫雅2日在微博曬出多張性感照，開心寫下「夏天」，只見她穿上白色高衩泳衣，炸出渾圓北半球，事業線深邃可見，而下身高衩開到大腿根，纖細長腿和雪白蜜桃臀一覽無遺，神秘三角地帶若隱若現，火辣程度破表，讓網友看了快噴鼻血，「這什麼神仙身材」、「誘使人犯罪」、「整個夏天都想看到妳」。

(中時電子報)