高市議員黃文益質疑路平成效，副市長李四川（右）罕見動怒，飆罵對方「說話要憑良心」。（柯宗緯攝）

高雄市府力推路平專案人民有感，其中鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月中開放快車道通車，但民進黨市議員黃文益今在議會怒轟，為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督的副市長李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。消息一出，眾多網友都氣炸了，黃文益的臉書也湧入批評留言被蓋樓。

民進黨議員黃文益今在議會質疑高雄路平品質，他說，大順陸橋拆除後，路面有縫隙，慢車道、快車道之間的道路差，為何無法一次性完成？李四川拉高分貝說，當天通車講很清楚，要做旁邊側溝所有排水改善，再一次鋪好15公分，自己沒有亂講，李四川生氣說「從沒在議會動怒過，因為你一直誣賴我」。

李四川強調，「我當30幾年公務人員，希望你講這些話手要摸著良心」，要黃看看所有施工團隊的努力，「你拜託我們鋪路，結果卻在議會修理我們，有這樣的議員嗎？我從來沒看過！」

眾多網友十分憤怒，在新聞底下留言「嗯....韓市長明年選總統就多我這一票了，感謝民進黨給我的提示!」、「人在做，天在看，其他人也在看。我發現，原來有時候不是故意造神，而是對手的低級襯托出來」、「黃文益，你的良心被狗吃了？竟然為了民進黨總統大選的私利，污衊一個認真做事、幫高雄市民鋪一條平坦回家之路的李四川副市長！」、「然說國民黨也不怎麼樣，不過高雄屏東的這些民進黨的真是死不要臉的....長期執政導致的超級腐敗」。

網友也湧入黃文益臉書底下留言「李四川當政務官能力大家是有目共睹的，不是讓你區區一屆議員這樣亂批評的！！！！」、「你懂高雄鋪路？不專業的議員質詢給我滾下台」、「我們市民都知道大順路通車是先讓市民方便，二側還會繼續施工，你當一個議員卻不知道，會不會太誇張?」、「不認真做功課質詢..你看又被蓋樓了」、「說話憑良心 前任的路有夠爛 怎麼你不說話呢？有你這種議員 真可悲」、「多唸點書再執詢吧，沒水準問政」、「祝福你下屆落選」、「議員請憑良心說話，我高雄人活了40年第一次看路那麼平」。

(中時電子報)