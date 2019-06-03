高雄市長韓國瑜1日在總統府前凱道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，現場湧入超多韓粉冒雨力挺，讓韓國瑜聲勢大復活。不過國民黨發言人洪孟楷認為，接下來兩週，才是韓國瑜真正的考驗，從市政議題、個人操守等都會變成蔡賴攻擊的目標。

韓國瑜日前在誓師大會中展現超夯人氣，儘管碰到大雨，參與人數仍相當可觀。韓國瑜當天也宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，將下來兩週，將是韓國瑜真正的考驗。他說到六月十五日民進黨初選民調截止前，蔡英文及賴清德絕對會針對韓國瑜猛打，身為頭號敵人的韓國瑜，將是蔡賴兩人共同箭靶，傾巢而出的作用力不可不慎。

洪孟楷認為，柯文哲是處於中間瓜分藍綠票源，不過絕大多數柯仍是瓜分綠營票數多一些，蔡賴打柯若不小心，恐反作用力會讓原本淺綠支持己方者轉向同情或認同柯文哲。但打韓一方面能獲得聲量，再者，雖不期待原本支持韓國瑜者轉向支持蔡或賴，但把自己塑造成可與韓國瑜一較高下的對手，有助催化綠營基本教義派，也能邊緣化另一方。

(中時電子報)