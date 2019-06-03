每到農曆五月，氣候又溼又熱，端午節期間家家戶戶門前都會掛著艾草、菖蒲。（謝瓊雲翻攝）

以中藥艾絨製作而成的艾粒，是中醫師門診上經常用來治療疾病的藥方。（謝瓊雲翻攝）

中醫師經常以艾絨製作成的艾粒，運用在針灸治療上。（謝瓊雲翻攝）

農曆五月，古代時又被稱做「毒月」、「惡月」。值此季節氣候潮溼燠熱，食物不易保存、容易腐敗，也使得腸胃常常出狀況；加上萬物活躍，生命正值繁衍季節，連傳染病原也快速傳播擴散。中醫師林親怡指出，跟著古人的智慧，在端午時節做好避邪、防疫工作，自然就能趨吉避凶。

許多人都知道每逢端午節就要掛菖蒲、艾草，喝杯雄黃酒避邪，其實這些古時的智慧，可是大有學問！古人透過經年累月的生活觀察，體驗出「避邪」和「防疫」的重要，依照經驗法則逐漸累積，成為習俗，因此端午節也成了中國歷史上最早開始的衛生防疫節日。

員生醫院中醫部主任醫師林親怡表示，端午節用來避邪的植物，如艾草、菖蒲，不僅能有效驅趕蚊蟲動物，更是中醫師臨床治療時的愛用藥方，經常拿來治療疾病。無論生搗汁、煎煮入藥飲用或沐浴、吊掛門口或是燃燒除蟲，都非常實用。

林親怡說，根據《開寶本草》記載，艾草，「主灸百病，可作煎」；艾草葉可製成艾絨，點燃薰蒸、除百病。而針對腹瀉、腹痛等腸胃道疾病，《本草綱目》描述道：「老人丹田氣弱，臍腹畏冷者，以熟艾入布袋兜其臍腹，妙不可言」。若天雨腰腿冷痛，可用艾條灸溫經散寒；此外，艾葉也是暖宮常用，用來治療經痛、崩漏、不孕等疾病的熱門藥材。她也提醒艾草的使用禁忌，，根據《本草圖經》提醒，艾草性偏溫；若體質偏熱、或有燥熱症狀者，必須小心使用。

林親怡說，中藥使用的菖蒲，是「石菖蒲」，主要功效是開竅寧神，化溼和胃。石菖蒲有特殊的揮發油，可用於耳鳴、喑啞等疾病通竅。也可用在神經相關疾病，如治療痰濁蒙蔽引起的頭暈，嗜睡，健忘等疾患。因季節溼熱、或吃太多肉粽等糯米製品引發腸胃道疾病也有效果，可治療脘腹脹悶、食慾不振，或是打嗝有濁氣等症候。但是體質陰虛的民眾，就得小心使用。

除了使用植物避邪，她也提醒民眾，最重要的仍是飲食有節度，應節食品粽子，較難消化、還會抑制胃腸蠕動，因含有大量澱粉，消化過程中會大量吸水，吃太多會引起便秘，不應吃太多；同時要經常洗手、預防傳染病。

(中時 )